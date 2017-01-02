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Комитет по управлению имуществом возглавит мэр Щигров

Сегодня, 08:02
Комитет по управлению имуществом возглавит мэр Щигров
На заседании Курской областной Думы на рассмотрение парламентариев внесли кандидатуру председателя регионального комитета по управлению имуществом. На эту должность предложили назначить главу Щигров Павла Моисеева. Депутаты дали свое согласие. Таким образом, председателем областного комитета по управлению имуществом стал 51-летний Павел Моисеев. Ранее эту должность занимал Виктор Гнездилов. Недавно он покинул пост в связи с выходом на пенсию.
Павел Моисеев – бывший кадровый военный, подполковник в отставке, в течение двух сроков возглавлял администрацию Щигров.

 

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