поиск по сайту
 

Куряне выбрали лучшие медицинские учреждения

Сегодня, 08:12
Куряне выбрали лучшие медицинские учреждения
В медучреждениях Курской области продолжится независимая оценка качества оказания услуг. Проголосовать за лечебное учреждение можно на официальных сайтах Минздрава России, регионального комитета здравоохранения, медицинских организаций, открыв баннер «Независимая оценка» или обратившись за анкетой непосредственно в медучреждении. Пациенты оценивают качество оказания услуг по пяти критериям: открытость и доступность, комфортность условий и доступность их получения, время ожидания медицинской услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность медперсонала, удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации. 
В 2016 году куряне высоко оценили работу стационаров областного перинатального центра, городской детской поликлиники № 8 (дневной стационар), городской больницы № 3, областной детской больницы № 2.
Среди поликлиник наибольшие баллы получили областной перинатальный центр, областная детская клиническая больница, курская городская детская поликлиника № 8, Глушковская центральная районная больница, Железногорский городской родильный дом. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама