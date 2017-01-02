Куряне выбрали лучшие медицинские учреждения

В медучреждениях Курской области продолжится независимая оценка качества оказания услуг. Проголосовать за лечебное учреждение можно на официальных сайтах Минздрава России, регионального комитета здравоохранения, медицинских организаций, открыв баннер «Независимая оценка» или обратившись за анкетой непосредственно в медучреждении. Пациенты оценивают качество оказания услуг по пяти критериям: открытость и доступность, комфортность условий и доступность их получения, время ожидания медицинской услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность медперсонала, удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации.

В 2016 году куряне высоко оценили работу стационаров областного перинатального центра, городской детской поликлиники № 8 (дневной стационар), городской больницы № 3, областной детской больницы № 2.

Среди поликлиник наибольшие баллы получили областной перинатальный центр, областная детская клиническая больница, курская городская детская поликлиника № 8, Глушковская центральная районная больница, Железногорский городской родильный дом.





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