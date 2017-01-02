поиск по сайту
 

Эксперт банка «Югра»: Трамп влияет на доллар

Сегодня, 17:02
Эксперт банка «Югра»: Трамп влияет на доллар

В настоящее время рынки испытывают влияние политических и экономических факторов.

Игроки начали выходить из американского доллара из-за шагов, предпринятых накануне Дональдом Трампом, считает глава казначейства банка «Югра» Роман Фадеев.

По его словам, на доллар оказали давление высказывания кандидата на пост главы Минфина США Стивена Мнучина, который заявил, что сильный доллар негативно влияет на американскую экономику.

«Активы развивающихся стран пошли вверх. На рынках нет продолжения тренда на приобретение защитных активов, который наблюдался в понедельник. Фактором неопределенности сегодня служит решение Верховного суда Великобритании по Brexit», - цитирует Фадеева РБК QOUTE.

Что касается рубля то, по словам эксперта, в настоящее время кроме растущей нефти ему оказывает ощутимую поддержку налоговый период.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама