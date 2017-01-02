Эксперт банка «Югра»: Трамп влияет на доллар

Сегодня, 17:02

В настоящее время рынки испытывают влияние политических и экономических факторов.

Игроки начали выходить из американского доллара из-за шагов, предпринятых накануне Дональдом Трампом, считает глава казначейства банка «Югра» Роман Фадеев.

По его словам, на доллар оказали давление высказывания кандидата на пост главы Минфина США Стивена Мнучина, который заявил, что сильный доллар негативно влияет на американскую экономику.

«Активы развивающихся стран пошли вверх. На рынках нет продолжения тренда на приобретение защитных активов, который наблюдался в понедельник. Фактором неопределенности сегодня служит решение Верховного суда Великобритании по Brexit», - цитирует Фадеева РБК QOUTE.

Что касается рубля то, по словам эксперта, в настоящее время кроме растущей нефти ему оказывает ощутимую поддержку налоговый период.