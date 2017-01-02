На завершение реставрации Воскресенской церкви и Коренной пустыни нужно более 20 миллионов

В 2017 планируют завершить реставрацию Воскресенской церкви. Здесь предстоит закончить монументальную живопись, монтаж гранитных подоконников, мраморных престола и жертвенника, а также написать 15 икон для иконостаса и установить 5 дверей. Такой план наметил Попечительский Совет. Также в 2017 году намерены покрасить фасад Знаменского собора. Что касается работ в Коренной пустыни, то здесь планируется роспись центральной части алтаря, северного и южного пределов в Храме Рождества Пресвятой Богородицы. На всё это требуется около 30 млн рублей. Часть денег на счете епархии есть, необходимо собрать почти 22,5 млн рублей. Курские власти - светские и религиозные - надеются на поддержку жителей, предпринимателей и руководителей организаций.





Сегодня, 08:08