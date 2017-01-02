На белгородском телевидении нашли двойника депутата Ольги Германовой

Новогодняя фотография с женщиной, очень похожей на экс-главу Курска, а ныне депутата Госдумы Ольгу Германову, украшает официальную страницу ГТРК «Белгород» в интернете. В кадре она занимает центральное место. На белгородском телевидении пояснили, что все персонажи на снимке, кроме запечатленного символа года - петуха, трудятся на ГТРК. Женщина - "двойник" Германовой -это одна из старейших журналистов белгородской телерадиокомпании Татьяна Ермоленко - пишет портал "46 ТВ".









Сегодня, 08:06