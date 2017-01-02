поиск по сайту
 

На белгородском телевидении нашли двойника депутата Ольги Германовой

Сегодня, 08:06
На белгородском телевидении нашли двойника депутата Ольги Германовой
Новогодняя фотография с женщиной, очень похожей на экс-главу Курска, а ныне депутата Госдумы Ольгу Германову, украшает официальную страницу ГТРК «Белгород» в интернете. В кадре она занимает центральное место. На белгородском телевидении пояснили, что все персонажи на снимке, кроме запечатленного символа года - петуха, трудятся на ГТРК. Женщина - "двойник" Германовой -это одна из старейших журналистов белгородской телерадиокомпании Татьяна Ермоленко - пишет портал "46 ТВ".
 
 
 


 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама