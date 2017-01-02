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В Курске отработали действия при аварии на трансформаторе

Сегодня, 08:04
В Курске отработали действия при аварии на трансформаторе
В Курске прошла комплексная тренировка по ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения. По легенде из-за аномально низких температур загорелся трансформатор, из-за этого без электроснабжения остались три промышленных объекта, ТЭЦ Северо-Западного района и 15 тысяч человек. Было установлено, что в связи со спецификой оборудования, вышедшего из строя на подстанции «Садовая», его восстановление займет не менее 30 суток. Тогда все экстренные силы перевели в режим ЧС. В ликвидации задействовали почти 300 человек и около 70 единиц техники. В региональном МЧС отметили, что все службы работали слаженно, что позволило устранить условную ЧС в кратчайшие сроки. 

 

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