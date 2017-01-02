поиск по сайту
 

Пожар в частном доме на Волокно унёс жизнь пенсионерки

Сегодня, 09:57
Пожар в частном доме на Волокно унёс жизнь пенсионерки
Накануне вечером пожар в частном доме на Волокно унёс жизнь женщины. Сообщение о полыхающем доме на улице Солнечная поступило в «Службу спасения – 112» около 20 часов. Как рассказали в региональном МЧС, одноэтажный кирпичный дом по прибытию огнеборцев уже горел открытым пламенем. Пожарные за пять минут справились с возгоранием. В доме находилась 61-летняя хозяйка. Пенсионерка погибла в огне до приезда оперативных служб. По предварительным данным, курянка входила в так называемую «группу риска». Причина пожара устанавливается.











 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама