Пожар в частном доме на Волокно унёс жизнь пенсионерки

Накануне вечером пожар в частном доме на Волокно унёс жизнь женщины. Сообщение о полыхающем доме на улице Солнечная поступило в «Службу спасения – 112» около 20 часов. Как рассказали в региональном МЧС, одноэтажный кирпичный дом по прибытию огнеборцев уже горел открытым пламенем. Пожарные за пять минут справились с возгоранием. В доме находилась 61-летняя хозяйка. Пенсионерка погибла в огне до приезда оперативных служб. По предварительным данным, курянка входила в так называемую «группу риска». Причина пожара устанавливается.













































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