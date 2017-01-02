Итоги-2016: топ-5 главных банковских событий года

Сегодня, 10:01

Предновогодняя пора - время подводить итоги ушедшего года во всех отраслях, включая банковскую среду. Несмотря на низкий темп развития экономики, которые давали банкам возможность делать много новых проектов, в прошедшем году произошло несколько знатных событий, означавшие новый тренд в развитии рынка либо появлении на нем новых игроков. Ниже представлено пять событий, которые были значимыми в 2016 году на банковском рынке, по мнению редакции «Компании».

1. Смена руководства Внешэкономбанка

В начале года руководство России признало, что имеющее у Внешэкономбанка бремя проблемных заимствований очень велико и перешло в замену главы банка. На пост главы Банка развития был назначен Сергей Горьков.

Во время финансового кризиса (2008–2009 гг.) на ВЭБ была возложена функция санации, а одновременно он финансировал проекты, которые не имели отношение к экономическому развитию, но были признанны руководством России «стратегическими», в частности, возведение олимпийских объектов. ВЭБ выдал на строительство объектов и инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи приблизительно 240 миллиардов рублей. В конце 2014 года государственная корпорация признала олимпийские кредиты в размере 183миллиарда рублей проблемными. По итогам 2014 года чистый убыток ВЭБа составлял 250 миллиардов рублей.

Сергей Горьков выдвинул антикризисный план, который должен предполагать перенаправление на спасение ВЭБа новых финансовых ресурсов откуда только возможно. Предлагается докапитализировать кредитное учреждение из бюджета на 150 миллиардов рублей, а также средств Центробанка, банк намерен получить дополнительный депозит суммой на 55миллиардов рублей от Федерального казначейства и продление истекающего в июне депозита от ФНБ в 50 миллиардов рублей. ВВЭБе нужно разместить счета госкомпаний, а также госкорпораций – не обрадуется этому «Ростех», желающего спасти собственный Новикомбанк. Управляемые ВЭБом пенсионные накопления – вопреки конфликту интересов – должны инвестироваться в облигации самого ВЭБа. Исходя из этого, спасение будет лишь только благодаря использованию политической власти. Новый руководитель банка намерен рационализровать политику банка. Он планирует ограничить размер кредита на один проект и одного заемщика.

Известно, Горьков ранее работал в команде Германа Грефа, и располагает успешным опытом

Как сказал президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, Сергей Горьков работал в команде Германа Грефа, и располагает успешным опытом реструктуризации бизнеса Сбербанка. По этой причине, с приходом ВЭБ Горькову под силу осуществить прежнее в государственной корпорации.

2. Прошло тестирование банковских блокчейн-платформ

В2016 году в Российской Федерации закончилось тестирование сразу двух платежных систем на основе блокчейна, в которых участвовали игроки наивысшего уровня. Платформа «Мастерчейн» осуществлена консорициумом всоставе ЦБ, Сбербанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Тинькофф» иQiwi. Второй проект, Digital Ecosystem, реализован Сбербанком совместно с Федеральной антимонопольной службой. Обе платформы служат для обмена финансовыми транзакциями идокументами.

В теории, блокчейну не нужны посредники для денежных расчетов, с помощью этого денежные операции осуществляются быстрее, дешевле и надежнее, в отношениях между банками исчезают координаторы, которые имеют право заблокировать или отключить от системы кого-то из участников. В дальнейшем на основе блокчейна любой человек сможет мгновенно отправить денежный средства в любую точку мира, при этом не являться клиентом местного банка. К тому же, блокчейн должен помочь с дистанционной идентификацией клиентов в банках ипередачей прав на пользование персональными данными. Дмитрий Лазаричев, сооснователь платежного блокчейн-сервиса Wirex заявил, что с помощью блокчейна транзакция будет проходить мгновенно. По прогнозам Инвестфонда Santander InnoVentures, блокчейн сможет сэкономить больше чем 20 миллиардов долларов в год за счет сокращения расходов при проведении финансовых операций, особенно, за счет избавления от посредников. Для России экономия может составить десятки миллионов в год.

Как считает директор по инновациям компании «SAS Россия/СНГ» Юлий Гольдберг, интерес российских финансовых властей и банкиров к этой новой технологии вызван жаждой построить настоящую альтернативу мировым системам расчетов и обмена финансовой информацией (в первую очередь SWIFT и глобальным платежным системам).

Тестирование «Мастерчейна» прошло успешно, но сроки его введения пока не оглашены – опыты будут продолжаться. По мнению Юлия Гольдберга, «Мастерчейн» может стать новым маркетплейсом для развития финансовых и околофинансовых сервисов.

3. Началось внедрение системы Apple Pay

Весьма отдаленные последствия может иметь начало работы на российском рынке системы Apple Pay, которая послужит решением для бесконтактных платежей на основе iPhone. В теории, мобильные системы бесконтактных платежей через какой-то период времени смогут вытеснить с рынка всем привычные банковские карты. Новая система заработала в октябре и показала себя весьма успешно. Известно, что первые десять дней после запуска платформой воспользовалось больше чем 125000 россиян.

Банки, которые на данный момент поддерживают новую систему: Сбербанк, Райфайзенбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф-банк и «Открытие».

Благодаря сервису платежей Apple можно снимать денежные средства за покупки с банковской карты, которая привязана к телефону. Что бы совершить транзакцию, нужно только поднести смартфон к платежному терминалу и подтвердить операцию с помощью сканера Touch ID.

4. «Юниаструм-Банк» начинает серию слияний и поглощений

На фоне общего затишья банковских поглощений и слияний, «Юниаструм-банк» грозит стать новым центром консолидации банковского рынка. Началом стало то, что он сам присоединился к банку «Восточный», который находится под его же контролем.

Алексей Кордичев (председатель правления ПАО КБ "Восточный") заявил, что объединённый банк по активам, размеру сети и клиентской базе имеет все шансы стать одним из крупнейших на рынке России. Клиенты банка смогут пользоваться практически всей линейкой банковских продуктов и услуг.

В тоже время владелец Юниаструм Банка Артем Аветисян в конце нобяря сообщил о своем намерении приобрести дочерние структуры Внешэкономбанка. С ноября Аветисян проводит due diligence "Глобэкса" и Связь-Банк. Приобретение дочерних кредитных организаций госкорпорации Аветисян рассматривает с целью создания единого финансового института для малого и среднего бизнеса.

5. Повышение капитала банка «Югра»

ПАО Банк «Югра» за короткие сроки смог увеличить свой капитал и активы, благодаря чему оказался в ТОП-30 российских кредитных организаций. Хотя вначале «Югра» претендовална кредитование через ОФЗ, в марте 2016 года банк отказался от мер господдержки в размере почти 10 миллиардов рублей и показал заметное повышение активов, сделав ставку на органический рост и работу с акционерами. Произошло это при помощи поддержке банка акционером – предприниматель Алексей Хотин в середине 2016 года предоставил банку 300 миллионов долларов на докапитализацию. Алексей Хотин – вкладчик, который знаменит как владелец крупнейшего пакета акций британской нефтедобывающей компании Exillon Energy, а также ряда объектов коммерческой недвижимости в Москве, включая гостиницу «Москва» на Манежной площади.

При появлении нового совладельца, банк принял новую стратегию по расширению бизнеса. За это время значительно увеличилась география присутствия – количество офисов возросло с 14 до 118, а активы выросли в 38 раз, подняв его с 261 на 30-ю строчку в рейтинге российских банков.

Первый вице – президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев сообщил, что акционеры банка «Югры» без поддержи государства, вложили собственные средства в докапитализацию, тем самым спасли не только репутацию банка, но и лицензию.

По словам главы банка «Югра» Алексея Нефедова, в течение ближайших трех лет активы «Югры» возрастут еще на 30-35%, а само финансовое учреждение планирует войти в число системообразующих. Доля этих планов будет решена за счет IPO банка весной следующего года. В свою очередь, это позволит привлечь еще приблизительно 2 миллиарда рублей.