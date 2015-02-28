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166 курских подростков осудили за уголовные преступления в 2016 году

Сегодня, 12:42
166 курских подростков осудили за уголовные преступления в 2016 году
В 2016 году курские суды рассмотрели 192 тысячи дел. За уголовные преступления осудили более 6, 5 тысяч человек.  Среди них 166 подростков и 1000 женщин.  За умышленное убийство получили наказание 62 человека.  Увеличилось число осуждённых за изнасилование  - 24. А за грабёж уменьшилось - 170. Всего за уголовные преступления в прошлом году курские суды лишили свободы полутора тысяч человек, условное наказание получили 749 граждан.
«Население всегда имеет возможность защитить свои законные права. Наш областной суд и его структура, на мой взгляд, эту задачу решает. Всегда можно положиться на судейский корпус. Если возникает какая-то внештатная ситуация, то она будет решена в соответствии с действующим в России законодательством, за что я судьям благодарен», - заявил губернатор Курской области Александр Михайлов.

 

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