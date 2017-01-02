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На курских дорогах за 10 минут сбили двух пешеходов

Сегодня, 12:53
На курских дорогах за 10 минут сбили двух пешеходов
26 января на курских дорогах произошли два ДТП с участием пешеходов с разницей в 10 минут. По информации Госавтоинспекции, около 14 часов возле дома №32 по улице Менделеева под колеса «Рено Сандеро» попал 65-летний мужчина, переходивший проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшего с травмой доставили в 4-ю городскую больницу.  Уже в 14:10 подобное ДТП зафиксировали возле дома №53 по улице Промышленная в поселке Медвенка. Там на 48-летнего пешехода, который так же решил перейти дорогу в неположенном месте, допустил наезд автомобиль ВАЗ-2110. Мужчину госпитализировали в Медвенскую ЦРБ. 


 

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