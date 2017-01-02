В Курске задержаны трое наркодилеров

Полицейские установили троих человек, распространяющих наркотики через тайники-закладки в Курске. Как пояснили в УМВД, задержанные не были знакомы друг другом, но работали на один Интернет-магазин. Подозреваемые ни разу не видели координатора, который выбрал Курск местом совершения преступлений. Двух уроженок Калужской области задержали при получении 50 порций синтетических наркотиков. Еще один наркодилер – 21-летний молодой человек - приехал в Курск из Белгорода. Его так же задержали при получении оптовой партии - 99 доз синтетических «солей». Сейчас две женщины и молодой человек арестованы и находятся в следственном изоляторе. На них заведены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере».

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