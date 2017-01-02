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Стоматолога-педофила могут отправить на принудительное лечение

Сегодня, 14:09
Стоматолога-педофила могут отправить на принудительное лечение
В Курске стоматолог-педофил предстанет перед судом. Как сообщили в СК, завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего врача частной клиники. Он развратничал с 6-летними детьми. Об этом стало известно, когда маленькая дочка рассказала матери о визите к зубному врачу. Ребенок сообщил, что  доктор гладил ее по различным частям тела и половым органам, а также фотографировал. Во время следствия выявили еще два аналогичных эпизода. Психиатрическая судебная экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

 

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