поиск по сайту
 

В прокуратуре рассказали, кто должен убирать сосульки с крыш

Сегодня, 14:17
В прокуратуре рассказали, кто должен убирать сосульки с крыш
Из-за перепадов температур в Курске на крышах зданий образовались сосульки, из-за них ходить по улицам стало небезопасно. В прокуратуре пояснили, кто должен убирать наледь и снег. Сотрудники ведомства уточнили, что все вопросы, связанные с содержанием многоквартирного дома, относятся к обязанностям организации, осуществляющей управление этим домом. Соответственно, обращаться нужно в ТСЖ, ЖСК, управляющую компанию. 
Если же они бездействуют, граждане вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Курской области, которая находится по адресу: Красная площадь, 6, 4-й подъезд, 3-4 этаж, тел.: (4712) 51-28-31, 51-25-40, 51-37-72.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама