В прокуратуре рассказали, кто должен убирать сосульки с крыш

Из-за перепадов температур в Курске на крышах зданий образовались сосульки, из-за них ходить по улицам стало небезопасно. В прокуратуре пояснили, кто должен убирать наледь и снег. Сотрудники ведомства уточнили, что все вопросы, связанные с содержанием многоквартирного дома, относятся к обязанностям организации, осуществляющей управление этим домом. Соответственно, обращаться нужно в ТСЖ, ЖСК, управляющую компанию.

Если же они бездействуют, граждане вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Курской области, которая находится по адресу: Красная площадь, 6, 4-й подъезд, 3-4 этаж, тел.: (4712) 51-28-31, 51-25-40, 51-37-72.

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