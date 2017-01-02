В Курске в собственном доме нашли тела двух братьев

Сегодня ночью поступило сообщение об обнаружении в собственном доме мертвыми тел двух мужчин. Этим случаем уже занялись следователи. В частном доме по улице Бочарова Курска проживали два родных брата, злоупотреблявшие спиртным. Ночью к ним в гости пришел знакомый. Дверь в дом была открыта, он прошел и обнаружил их мертвыми, после чего сообщил в правоохранительные органы. Тело старшего брата нашли в прихожей на полу, а младшего - в спальне. Следов борьбы не было. В доме обнаружили полупустую бутылку со спиртосодержащей жидкостью, ее изъяли для экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Сегодня, 15:07