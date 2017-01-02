Курский депутат пообещала появление туристических поездов

Депутат Госдумы, а ранее глава Курска Ольга Германова подняла вопрос о необходимости введения льготного проезда для россиян по туристическим ваучерам и для студентов в каникулярный период. Пока специальных туристических тарифов на железнодорожном транспорте не предусмотрено. Руководство «РЖД» объясняет это тем, что в действующих нормативных актах отсутствуют такие понятия как «туристический поезд», «туристическая перевозка» и прочее. «Устранением такого пробела в законодательстве и собираюсь заняться в ближайшее время как член комитета по культуре Государственной Думы, в компетенции которого отчасти и решение проблем в сфере внутреннего туризма», - заявила Ольга Германова. По ее словам, в недостаточном турпотоке виновато в первую очередь - отсутствие реальных сдвигов в сфере тарифной политики таких монополистов как ОАО «РЖД». До тех пор, пока, например, билет в плацкартном вагоне по маршруту Курск - Санкт- Петербург в одну сторону будет стоить более 2000 рублей, динамика роста турпоездок, совершенных по России студентами или пенсионерами, вряд ли изменится в лучшую сторону, - отметила депутат. «Лишь сделав более лояльной ценовую политику в сфере железнодорожных пассажирских перевозок (как минимум для малообеспеченных слоев населения) мы искореним ряд «культурных пробелов» - подчеркнула Германова.





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