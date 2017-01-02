Сегодня обсудят программу развития Курска на ближайшие 20 лет

Каждый житель Курска может принять участие в общественном обсуждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры нашего города на ближайшие 20 лет. Публичные слушания начнутся сегодня в 10 утра в комитете архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Ленина, 69. Как отметили городские власти, единственное требование к желающим поучаствовать в слушаниях - необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Все замечания и предложения по поводу развития социальной инфраструктуры Курска будут приниматься в комитете архитектуры и градостроительства до 2 февраля.

Вчера, 08:03