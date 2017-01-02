Роддом заплатит родителям 550 тысяч за смерть ребенка

В Курске суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного родителям в связи со смертью ребенка в больнице. Подробности истории, которая произошла в январе 2016 года, сообщили в региональной прокуратуре. Утром женщина приехала в роддом для госпитализации. Однако после осмотра дежурный врач порекомендовал приехать позже. В тот же день женщина почувствовала себя хуже и повторно поступила в медицинское учреждение. При осмотре врачи констатировали отсутствие сердцебиения плода и экстренно провели операцию. Ребенок был уже мертв. Судебно-медицинская экспертиза установила: если бы женщину госпитализировали сразу, малыша можно было бы спасти. Суд встал на сторону родителей и взыскал с курского роддома компенсацию в 550 тысяч рублей.

Вчера, 08:04