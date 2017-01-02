В пятиэтажку на Сумской после шестилетнего перерыва вернули тепло

В Курске в дом 37 Б/1 на улице Сумская спустя шесть лет вернулось тепло. Проблемы с отоплением возникли после того, как на первом этаже квартиру переделали под аптеку. Несколько зим температура в квартирах жильцов не поднималась выше 8 градусов. Они обращались в администрацию города, прокуратуру и управляющую компанию, но безуспешно. При этом? замерзая в холодных квартирах, куряне платили за отопление по полной.

«В декабре 2016 года жители обратились в ОНФ. Накануне управляющая компания всё-таки провела определенные работы. Тепло в квартиры было подано, хотя не в полном объеме. Необходимо 20 градусов тепла, а у них пока что 16. Но мы будем разбираться в этом вопросе и добиваться, чтобы температура стала как положено по нормативу – 20 градусов», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Баев. Также он отметил, что жителям необходимо сделать перерасчёт, потому что они платили за тепло, которое не получали.

Вчера, 08:00