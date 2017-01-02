Курское «Динамо» разгромило на выезде «Чевакату»

В Вологде матч женской баскетбольной премьер-лиги завершился разгромной победой курского «Динамо» над «Чевакатой»— 85:54. В составе «бело-голубых» Ннемкади Огвумике набрала 27 очков + 10 подборов. Второй по результативности стала Анджел МакКотри — 13 баллов, на счету Круз — 9 очков, по 8 набрали Вадеева и Левченко. Впереди - матч женской Евролиги. В среду, 1 февраля, динамовки примут «Фенербахче» из Турции. Встреча в СКК начнется в 19 часов.

Вчера, 08:30