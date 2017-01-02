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В Курске злостного алиментщика лишили родительских прав

Вчера, 11:08
В Курске злостного алиментщика лишили родительских прав
Ленинский районный суд вынес решение о лишении родительских прав жителя Курска. Основанием для этого стал иск бывшей супруги ответчика. Женщина заявила, что ребенок не знает и не помнит своего отца, мужчина не проявляет интереса к дочери, не заботится о ней, материально не обеспечивает. Его задолженность по алиментам превышает 350 тысяч рублей. Суд признал законность требований и лишил курянина родительских прав – сообщили в региональной прокуратуре.

 

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