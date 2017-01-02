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Минкульт поможет построить в Курске музей и галерею

Вчера, 12:09
Минкульт поможет построить в Курске музей и галерею
Во время рабочей поездки в Москву на встрече с министром культуры губернатор Курской области поднял вопрос строительства новых зданий для краеведческого музея и картинной галереи имени Дейнеки. Александр Михайлов подчеркнул, что идея родилась еще семь лет назад. В Курске провели всю необходимую предварительную работу, включая выделение земельного участка и разработку проектно-сметной документации. Выделили 660 тысяч рублей на археологические раскопки в зоне предполагаемого строительства. А в 2013м Михайлову удалось заручиться поддержкой Президента и Председателя Правительства. Однако до сих пор проекты не реализованы. Владимир Мединский поддержал идею строительства музея и галереи, и заявил, что вопрос о 50-процентном софинансировании будет проработан совместно с Министерством финансов в ближайшее время. 

 

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