Под Курском в ДТП пострадали два человека

28 января в Курском районе в ДТП пострадали два человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 9 утра на трассе «Курск-Иванино». ВАЗ-2115 столкнулся во встречным автомобилем "Киа Сид". Травмы получили 27-летний водитель и 56-летняя пассажирка отечественной легковушки. Их доставили в лечебные учреждения.

Добавим, что еще одно ДТП с пострадавшими произошло так же в Курском районе. В субботу, около 7 вечера, на автодороге «Курск-Щигры» водитель ВАЗовской "семёрки" сбил 40-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего отправили в БСМП.





Вчера, 12:48