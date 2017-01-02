59 курян пострадали от холода

С начала года от холода пострадали 59 курян. В 48 случаях врачи диагностировали обморожения, в 11 – переохлаждения. Подобный случай произошел сегодня утром в Курске. Медики госпитализировали в 4-ю городскую больницу 34-летнего мужчину. К обморожению обычно приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное положение, ослабление организма после перенесённых заболеваний. Больше всего подвержены переохлаждению и обморожению дети и пожилые люди. По сообщению Гидрометцентра, в ближайшие сутки температурный фон на территории региона все еще останется низким. Температура воздуха в ночные часы опустится до отметки в -28 градусов. В связи с этим спасатели призывают соблюдать меры предосторожности. В МЧС напомнили, что при обморожении запрещено пить спиртное, энергично двигаться на улице. Также не рекомендуется проводить массаж, растирание снегом, шерстяной тканью, применять теплые ванночки, прикладывать грелку, делать согревающие компрессы, смазывать кожу маслами или жирами. При обморожении необходимо зайти или перенести пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промерзшие вещи, исключить резкое прогревание и, конечно, вызвать врача. Это обязательный пункт при оказании помощи человеку, пострадавшему от обморожения.





Вчера, 12:54