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За три дня на курских дорогах задержаны 30 пьяных водителей

Вчера, 13:22
За три дня на курских дорогах задержаны 30 пьяных водителей
За три дня на курских дорогах задержаны 30 пьяных водителей. Таков итог проверок на трезвость, которые провела Госавтоинспекция в минувший уикенд. В ведомстве отметили, что ещё 13 водителей отказались пройти освидетельствование. Закон фактически приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 12 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.

 

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