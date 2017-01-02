За три дня на курских дорогах задержаны 30 пьяных водителей

За три дня на курских дорогах задержаны 30 пьяных водителей. Таков итог проверок на трезвость, которые провела Госавтоинспекция в минувший уикенд. В ведомстве отметили, что ещё 13 водителей отказались пройти освидетельствование. Закон фактически приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 12 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.





Вчера, 13:22