Курская область вторая в ЦФО по экономии свежей воды

В Курской области официально открыли Год экологии. В 2017-м власти планируют добиться кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, водоемы и почву. Также продолжится работа по переработке отходов пластика, бумаги и покрышек. Предприятия продолжат закупать природоохранное оборудование. С его помощью в нашем регионе уже сэкономили 20 миллионов кубометров свежей воды. По этому показателю Курская область вторая в ЦФО. По словам властей, работа по охране окружающей среды не ограничивается одним годом. К 2020-му статус памятников природы присвоят 62 объектам. К этому же году наш регион планируют полностью очистить от ядохимикатов и пестицидов – заявил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Виктор Барышников. «За прошедшие 5 лет с территории области мы вывезли 1025 тонн ядохимикатов и пестицидов с истекшим сроком хранения на специализированный полигон», - рассказал Барышников. Он пояснил, что эти вещества сохранились с советского периода, после банкротства колхозов они стали бесхозными. Также по его словам в рамках Года экологии продолжится расчистка реки Тускарь от парка Боева дача до площади Добролюбова.









Вчера, 13:57