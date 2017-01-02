Индексация пенсий коснется 275 тысяч курян

С 1 февраля страховые пенсии пенсионеров индексируются на 5,4% по фактической инфляции. Как отметили в региональном отделении Пенфонда, пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 февраля не увеличиваются, их индексация производится с апреля. Как и в 2016 году, работающих пенсионеров индексация не коснется. В Курской области с 1 февраля проиндексированную пенсию будут получать 275 тысяч человек. Самостоятельно определить размер пенсии можно, умножив размер пенсии за январь на коэффициент 1,054. В среднем у пенсионеров Курской области в результате февральской индексации страховая пенсия увеличится на 633 рубля и составит 12 209,24 рубля. Также подлежат индексации на 5,4 % ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Это повышение коснется почти 270 тысяч жителей Курской области.

Вчера, 14:53