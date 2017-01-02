В Курской области три школы и детсад закрыли на карантин

В Курской области показатели заболеваемостью гриппом и ОРВИ сохраняются на уровне, характерном для сезонного эпидемического подъема. В Роспотребнадзоре отметили, как и в предыдущие недели, заболеваемость респираторными инфекциями преобладает среди детского населения. Более половины заболевших приходится Курск. Карантин введен в четырех образовательных учреждениях. Это детский сад и две школы Конышевского района и школа Льговского района. Здесь учебный процесс приостановлен на неделю.





Сегодня, 08:05