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В Курской области три школы и детсад закрыли на карантин

Сегодня, 08:05
В Курской области три школы и детсад закрыли на карантин
В Курской области показатели заболеваемостью гриппом и ОРВИ сохраняются на уровне, характерном для сезонного эпидемического подъема. В Роспотребнадзоре отметили, как и в предыдущие недели, заболеваемость респираторными инфекциями преобладает среди детского населения. Более половины заболевших приходится Курск. Карантин введен в четырех образовательных учреждениях. Это детский сад и две школы Конышевского района и школа Льговского района. Здесь учебный процесс приостановлен на неделю.

 

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