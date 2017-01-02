Куряне - в числе победителей конкурса «Семья года – 2016»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года» в 2016 году. В числе победителей в номинации «Семья – хранитель традиций» -многодетная семья Михаила и Татьяны Григорьевых из Советского района.

Михаил и Татьяна - в браке 12 лет, они воспитывают троих детей. Супруги работают в Советском Доме народного творчества. В 2011 году в поселке Кшенский Григорьевы открыли студию по изготовлению изделий из глины «Мастер». Супруги учат ребятишек обрабатывать глину, использовать гончарный круг и изготавливать на нем различные сосуды. Стоит отметить, что семья Григорьевых - продолжатели традиций. Дедушка Михаила - самобытный художник, широко известный за пределами Курской области, дядя - художник, гончар, отец - состоит в Союзе писателей Москвы, опубликовал 3 сборника стихов и прозы о Черноземье. Бабушка Татьяны занималась ковроткачеством. Поэтому неудивительно, что жюри отметило курян. Добавим, для участия в конкурсе поступило около 300 заявок из 79 регионов.





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