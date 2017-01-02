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В Курской области пересчитали избирателей

Сегодня, 08:11
В Курской области пересчитали избирателей
В Курской области подсчитали количество избирателей. По данным на 1 января 2017 года правом голоса на выборах обладают 940 281 человек. Больше всего зарегистрировано в Курске – почти  340 тысяч избирателей. Около 84 тысяч - в Железногорске, без малого 35 тысяч - в Курчатове и более 16,5 тысяч - во Льгове. Замыкает пятерку городских округов Щигры. В нем зарегистрированы почти 15 тысяч избирателей. Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Курской области, среди районов самым большим по количеству избирателей оказался Курский, где правом голоса обладают 43,5 тысячи человек. На втором месте – Рыльский район, на третьем – Обоянский район. Меньше всего избирателей в Черемисиновском районе – чуть более 8,5 тысяч человек.

 

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