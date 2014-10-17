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Курские власти просят профинансировать Минтранс авиаперелеты до Минвод

Сегодня, 08:12
Курские власти просят профинансировать Минтранс авиаперелеты до Минвод
Губернатор Курской области обратился к министру транспорта Максиму Соколову. Александр Михайлов сообщил, что в прошлом году значительным спросом у жителей региона пользовались авиарейсы до Минеральных Вод, выполнявшиеся на условиях регионального и федерального софинансирования. Эти условия хотелось бы сохранить и в этом году, поскольку самостоятельно финансировать эти перелеты наш регион в условиях дефицита бюджета не в состоянии, тогда как средства на софинансирование авиарейса по этому маршруту в казне предусмотрены. Михайлов попросил министра транспорта рассмотреть возможность включения маршрута из Курска в Минводы в сеть региональных перевозок с целью субсидирования.

 

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