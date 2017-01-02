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Новая школа на проспекте Победы примет младшеклассников 1 апреля

Сегодня, 08:13
Новая школа на проспекте Победы примет младшеклассников 1 апреля
Новая школа на проспекте Победы примет младшеклассников 1 апреля. Судя по объявлению, появившемуся на сайте учреждения, в последней четверти нынешнего учебного года в школе №60 начнется образовательный процесс для учеников 1-4 классов. Чтобы он стартовал в нормальном режиме, с 1 февраля в школе объявлен приём заявлений от родителей, проживающих на проспекте Победы и улице Карла Маркса, в домах 72/19, 72/20, 72/21, 72/22. Напомним, новую школу открыли в декабре. Планировалось, что учеников она примет  только в новом учебном году. До этого нужно было сформировать педагогический состав и укрепить материальную базу.

 

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