16-летняя омичка сбежала в Курск ради замужества

16-летняя жительница Омской области сбежала из дома, ее искали полицейские нескольких регионов. Как сообщают местные СМИ, девушка ушла из дома 18 декабря, захватив с собой только принадлежности для рисования. Через полтора месяца она нашлась в Курске. По словам беглянки, она проехала сотни километров, чтобы оказаться рядом с любимым и выйти за него замуж. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с девушкой беседу о недопустимости самовольных уходов из дома.

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