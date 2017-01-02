Под Курском в столкновении «Калины» и «Нивы» пострадала девушка

30 января в Фатежском районе не разъехались «Лада Калина» и «Нива», один человек пострадал. По информации региональной ГИБДД, авария произошла в 13:25 на 464 км автодороги М-2 «Крым». Здесь столкнулись «Lada Kalina», за рулем которой находился 20-летний водитель, выезжавший на федеральную трассу со стороны деревни Игино Фатежского района, и «Нива», двигавшаяся по автодороге М-2. В результате ДТП 22-летняя пассажирка «Калины» с травмой была госпитализирована в местную райбольницу.

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