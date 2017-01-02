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В Рыльском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Сегодня, 12:37
В Рыльском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
В Рыльском районе состоялся суд над 33-летним местным жителем. Как сообщили в региональной прокуратуре, летом 2016 года мужчина выпил спиртное на дне рождения родственника. Решив продолжить праздник, он сел за руль своего автомобиля ВАЗ 2107 и направился к другому знакомому. Не проехав и 500 метров, водитель не справился с управлением, выехал на встречку, где на обочине сбил 32-летнего пешехода. Приехавшая карета скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Суд признал жителя Рыльского района виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в течение 3 лет он лишен права управлять транспортными средствами.

 

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