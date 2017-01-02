Двое полицейских подставили своего знакомого, передав на хранение марихуану

В Щиграх двое полицейских решили выслужиться и выбрали для этого незаконный способ. Как сообщили в СК, 5 января стражи порядка встретили своего знакомого и склонили его взять на хранение марихуану. За услугу посулили 4 тысячи рублей. После этого они сообщили в дежурную часть о получении оперативной информации о хранении гражданином наркотиков. В тот же день в квартире у жителя Щигров обнаружили и изъяли сверток с наркотиками, который передали сами полицейские. Мужчину привлекли к уголовной ответственности. Когда вся схема вскрылась, псевдоборцы с наркотиками сами попали под уголовное преследование. В региональном УМВД сообщили: если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел.





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