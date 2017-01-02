Железногорцу грозит тюрьма за кражу четырех баклажек пива

В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в грабеже из магазина. По информации УМВД, в дежурную часть поступило сообщение из продуктового магазина по улице Мира о том, что неизвестный посетитель похитил товар из торгового зала и скрылся. Личность злоумышленника быстро установили, им оказался 28-летний железногорец. В день преступления он распивал спиртное со своим приятелем. Когда алкоголь закончился, мужчина решил приобрести еще, однако денег не было. Он попросил продавца дать ему в долг пива, но ему отказали. Тогда злоумышленник забрал четыре 1,5-литровые бутылки пива и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабеж".

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