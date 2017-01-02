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Школы Курска закрываются на карантин по гриппу

Сегодня, 18:07
Школы Курска закрываются на карантин по гриппу
С 1 февраля школы Курска закрываются на четыре дня на карантин по гриппу и ОРВИ. Такое распоряжение подписал сегодня мэр города Николай Овчаров. В пресс-службе администрации пояснили, что документ принят в связи с постановлением главного государственного санитарного врача по Курской области, в целях предупреждения дальнейшего распространения гриппа среди детей. В мэрии пояснили: с 1 по 11й класс общеобразовательных школ учебный процесс приостанавливается до 4 февраля. Что касается детских садов, в случае отсутствия по причине ОРВИ и гриппа 20% и более детей учреждения либо отдельные группы будут также закрыты.

 

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