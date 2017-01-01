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Куряне не могут получить скидки на портале госуслуг

Вчера, 18:36
Куряне не могут получить скидки на портале госуслуг
С начала года на портале госуслуг ввели скидку 30% на некоторые федеральные услуги. Сейчас льготы предоставляют на выдачу  или замену водительского удостоверения, регистрацию автотранспортного средства, регистрацию и расторжение брака. К 2019 году этот список планируют расширить до 108 услуг. Однако куряне могут воспользоваться только одной из льгот - на выдачу или замену водительского удостоверения. «Естественно, при внедрении нового проекта будут какие-то технические недоработки. С другой стороны, пока люди не начнут активно использовать услугу, о таких всплывающих проблемах никто не узнает. Получается такой замкнутый круг»,  - пояснил зампредседателя комитета информации, государственных и муниципальных услуг Курской области Виктор Верёвкин. По его словам, в этом году постараются устранить проблемы, не позволяющие получить скидки на портале госуслуг. «Прежде всего, всё зависит от финансирования. К сожалению, здесь деньги выходят на первый план. Получается у нас «нормативка» оказалась впереди технической готовности», - добавил Верёвкин.
Также курянам напоминают: при регистрации на портале теперь не нужно подтверждать личность по почте. Достаточно прийти с паспортом и СНИЛСом в центры регистрации, которые открыты в администрациях районов, МФЦ,  почтовых отделениях, центрах обслуживания Ростелеком.

 

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