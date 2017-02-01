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С начала года от отравления алкоголем скончались 15 курян

Сегодня, 08:02
С начала года от отравления алкоголем скончались 15 курян
От отравления алкоголем скончались 15 курян. Всего же с 1 по 24 января зарегистрировано 122 алкогольных отравления. Такую статистику приводит Роспотребнадзор. Отмечается, что впервые за последние пять лет количество новогодних отравлений алкоголем и летальных исходов по этой причине в Курской области снизилось. Для сравнения, в 2016 за тот же период зарегистрировали 149 алкогольных отравлений, 28 человек скончались.

 

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