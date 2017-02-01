АПК Курской области выделят более миллиарда рублей

Курская область вошла в список 38 регионов, агропромышленному комплексу которых российское правительство окажет финансовую поддержку. Распределение субсидий утвердил премьер-министр. Соловьиный край получит более миллиарда рублей. Деньги направят на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования. При этом субсидии будут софинансироваться из региональных бюджетов.

Сегодня, 08:05