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АПК Курской области выделят более миллиарда рублей

Сегодня, 08:05
АПК Курской области выделят более миллиарда рублей
Курская область вошла в список 38 регионов, агропромышленному комплексу которых российское правительство окажет финансовую поддержку. Распределение субсидий утвердил премьер-министр. Соловьиный край получит более миллиарда рублей. Деньги направят на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования. При этом субсидии будут софинансироваться из региональных бюджетов.

 

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