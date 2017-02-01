На директора организации, задолжавшей миллионы рублей, завели уголовное дело

На директора организации, задолжавшей миллионы рублей, завели уголовное дело. Как рассказали в региональном Управлении службы судебных приставов, в ведомстве находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «Руслан». Она задолжала по налогам, страховым взносам, в пользу организаций ТЭК более 4 млн. руб. Еще 1 миллион 200 тысяч это исполнительский сбор. Несмотря на неоднократные предупреждения пристава об уголовной ответственности, должник игнорировал судебные решения, хотя имелась реальная возможность для их исполнения. Деньги расходовались на различные производственные нужды, а не на погашение долгов. Тогда приставы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Сегодня, 08:09