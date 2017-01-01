Малые нефтяные компании сумели нарастить прибыль даже в кризис

Вчера, 20:41

Независимые нефтяные компании (ННК) оказались гораздо более приспособлены к волатильности на нефтяном рынке, чем гиганты. Даже в период самого большого падения цен на черное золото они умудрялись наращивать прибыль.

Так, компания Exillon Energy, главным акционером которой является Алексей Хотин, в наиболее сложный для нефтяников период получила прибыль 22,3 млн. долларов за первое полугодие прошлого года. Таким образом, результат 2015 года был превзойден на 86 процентов.

Договоренности ОПЕК и России о сокращении объёмов добычи толкнули нефтяные цены вверх. В дальнейшем на них будут влиять степень готовности соблюдать параметры договорённостей о заморозке, а также различные политические факторы. Отдельно стоит упомянуть о возможных шагах новой администрации президента СЩА Дональда Трампа. Накануне в СМИ прошла информация о намерениях, американцев стимулировать добычу сланцевой нефти. Если эти планы будут воплощены в жизнь, цены на черное золото неминуемо рухнут.

Вместе с тем для малых нефтяных компаний 2017-ый станет годом наращивания запасов, утверждают эксперты.

Exillon Energy основывалась казахским предпринимателем Максатом Арипом, ее запасы оцениваются в 27 млн. тонн. Алексей Хотин с помощью компании «Seneal International Agency Ltd» приобрел 29,9 процентов Exillon Energy, став ее самым крупным акционером.

Кстати, в 2013 году Хотин купил контрольный пакет акций одного из старейших финучреждений России – банка «Югра» (52,53%). За четыре года ему удалось в 38 раз увеличить размер его активов.