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В Курске в столкновении двух иномарок пострадали 5 человек, в том числе три ребенка

Сегодня, 12:31
В Курске в столкновении двух иномарок пострадали 5 человек, в том числе три ребенка
В последний день января в Курске произошла авария, в которой пострадали 5 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, около 18 часов возле дома № 71«Г»/1 по улице Карла Маркса столкнулись "Тойота Камри" и «Шевроле Лачетти». Все, кто находился в "Тойоте", попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Это 35-летняя автоледи и ее маленькие пассажиры - 4-летняя девочка и два 7-летних мальчика. Пострадал и 32-летний водитель "Шевроле", ему медицинскую помощь оказали на месте и госпитализировать не стали.

 

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