Под Курском «Гранта» протаранила дорожные знаки и бетонное ограждение

31 января в Обоянском районе с дороги вылетела «Лада Гранта». По сообщению Госавтоинспекции, ДТП произошло в восьмом часу утра на федеральной трассе М-2 «Крым». 26-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны Белгорода в сторону Курска, не справился с управлением, врезался во временные дорожные знаки и бетонное ограждение, а затем съехал с дороги. Мужчину, находившегося за рулем «Гранты», пришлось госпитализировать в ближайшую райбольницу.





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