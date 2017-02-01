В Курске любительский хоккей оказался под угрозой вымирания

В Курске любительский хоккей оказался под угрозой вымирания. Как рассказали любители этого вида спорта, цены на аренду льда стали практически неподъемными. По их словам, за матч на площадке спорткомплекса "Арена" каждому игроку необходимо заплатить 600-700 рублей. То есть 2 часа аренды стоит порядка 16 тысяч рублей. Естественно, что за такие деньги желающих заниматься хоккеем не собирается и на одну команду…. Причем, время, которое предоставляют любителям хоккея, а это 7-30 и 22-00, явно не востребовано. Для сравнения, в Ракитном Белгородской области хоккейная площадка для проведения матча стоит 5600 рублей, в Орле - 7 тысяч, а в Железногорске Курской области - 8 тысяч.

Хоккеисты сообщили, что предыдущие два сезона чемпионат Курской области проводился за счет средств команд. Они оплачивали и аренду ледовой арены, и услуги судейства. Если же тарифная политика в Курске не изменится, турнир окажется под угрозой срыва, команды просто не "потянут" финансовую нагрузку и не подадут заявку на участие.

Массовое катание в СК «Арена» практически «вымерло». Три месяца вынужденного простоя «Арены» в связи с ремонтом и открытие более комфортного ледового катка в одном из торгово-развлекательных центров привело к тому, что любители коньков «забыли дорогу» в ледовый спорткомплекс. Любители хоккея тоже ищут альтернативные ледовые площадки (спасибо морозной зиме!) и параллельно места для дополнительного заработка - летом тоже хочется заниматься любимым видом спорта!

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