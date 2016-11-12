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В Курске задержали малолетних воришек

Сегодня, 13:16
В Курске задержали малолетних воришек
В полиции Курска рассказали сразу о двух случаях задержания несовершеннолетних воришек. В первом речь идет о 16-летней девушке, которая украла золотую цепочку у своей подруги и сдала в ломбард. За это преступление юной курянке может грозить до 5 лет лишения свободы. Во втором случае провинились два студента колледжа. Юноши 17 и 19 лет попытались вынести из супермаркета 8 банок дорогого кофе, причем инициатором кражи был несовершеннолетний подросток. Однако сделать им это не дали, охранники магазина увидели воришек и вызвали полицию. Молодых людей задержали с поличным. Оказалось, что они ранее уже состояли на учёте в полиции. На приятелей завели уголовное дело. Им могут назначить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

 

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