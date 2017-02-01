Специалисты "Квадры" проверят показания счетчиков у курян

Специалисты "Квадры" будут проводить в многоквартирных домах Курска поверку индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Она пройдет с февраля по апрель, - уточнили в теплоснабжающей организации. потребителям нужно будет предоставить специалистам доступ к приборам учета, предъявить паспорта индивидуальных приборов учета и акты их ввода в эксплуатацию.

Все консультации по вопросам, связанным с эксплуатацией приборов учета, куряне могут получить в Центре обслуживания клиентов энергокомпании по адресу: ул. Красной Армии д. 42-44 или по телефону 39-55-55.

Сегодня, 13:21