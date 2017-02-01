О проекте «Курс - 97»

В 1997-м, впрочем, как и сегодня, на радио «Курс» работали люди разных возрастов, но всех их роднило одно обстоятельство, все они были рождены и в основном сформировались как личности в Советском Союзе. С момента распада великой страны прошло всего шесть лет в 97-м, сотрудникам - от 18-ти до 30 лет, Уже не советские, но ещё и не российские – люди на сломе эпохи. Великого патриотизма не было, ведь никто ни тогда, ни сейчас внятно не сказал, что мы строим, капитализм или что-то совершенно иное. И при отсутствии общенациональных государственных ценностей и общего вектора движения было желание заниматься своим новым делом, пытаться опережать время или хотя бы не отставать от него и быть интересными себе и окружающим. Мы жили иногда рядом, иногда и в центре событий, но всё, что происходило вокруг нас, все значимые события стали частью нас, а значит, частью нашей истории, без которой невозможно представить нашу жизнь сегодня. Как и другие годы, 97-й был наполнен событиями, но одно из них стало для «Курса» точкой отсчёта. Первый день календарной весны был назначен нашим руководством днём рождения радио «Курс». В эфире станция была с поздней осени 96-го, 1-е марта стало официальной датой начала работы, третьей по счёту местной радиостанции, которой суждено было остаться единственной. Этому году, а точнее людям и событиям, его наполнявших, посвящён проект «Курс - 97».





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