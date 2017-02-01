Курская фирма не заплатила налоги на 10 миллионов рублей

В Курской области расследуют уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как сообщили в СК, ведомство заинтересовалось деятельностью руководителей ООО «Торговый Дом «ЖелДорДеталь». Фирма занимается оптовыми поставками запасных частей для железнодорожного транспорта. За 2013-2015 годы сотрудники организации в налоговые декларации вносили заведомо ложную информацию, а потому задолжали в федеральную казну более 10 миллионов рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, чтобы восполнить причиненный государству ущерб.

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