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В Курске по «горячим» следам задержали рецидивиста, ограбившего магазин

Сегодня, 15:32
В Курске по «горячим» следам задержали рецидивиста, ограбившего магазин
Вечером в магазине по улице 1-я Степная Курска неизвестный, угрожая продавцу обрезом ружья, похитил из кассы 50 тысяч рублей, и скрылся. Потерпевшая позвонила в полицию. Оперативники передали ориентировки всем наружным нарядам и постам. Помощь в поиске грабителя оказала девушка, которая стала случайным свидетелем ограбления. Она не только запомнила госномер автомобиля, но и описала злоумышленника. Благодаря этому, сотрудники ДПС оперативно задержали подозреваемого. К счастью, он не смог воспользоваться заряженным оружием.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, у подозреваемого уже две судимости за аналогичное преступление и за организацию массовых беспорядков в колонии строгого режима. Опасный грабитель арестован. Заведено уголовное дело. Рецидивисту грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

 

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