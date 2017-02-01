В Курске по «горячим» следам задержали рецидивиста, ограбившего магазин

Вечером в магазине по улице 1-я Степная Курска неизвестный, угрожая продавцу обрезом ружья, похитил из кассы 50 тысяч рублей, и скрылся. Потерпевшая позвонила в полицию. Оперативники передали ориентировки всем наружным нарядам и постам. Помощь в поиске грабителя оказала девушка, которая стала случайным свидетелем ограбления. Она не только запомнила госномер автомобиля, но и описала злоумышленника. Благодаря этому, сотрудники ДПС оперативно задержали подозреваемого. К счастью, он не смог воспользоваться заряженным оружием.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, у подозреваемого уже две судимости за аналогичное преступление и за организацию массовых беспорядков в колонии строгого режима. Опасный грабитель арестован. Заведено уголовное дело. Рецидивисту грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Сегодня, 15:32